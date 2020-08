Il Cts ‘salva’ l’inizio della scuola: distanza di 1 metro non obbligatoria (Di venerdì 14 agosto 2020) scuola in ritardo, il metro di distanza tra gli studenti non sarà obbligatorio all’inizio dell’anno nelle realtà dove sarà impossibile rispettarlo. Il Cts lancia un salvagente alla scuola specificando come la distanza di sicurezza di un metro possa non essere osservata nei primi tempi successivi alla riapertura, ovviamente a condizione che vengano osservate le altre indicazioni anti-contagio e che si proceda nel minor tempo possibile con la riorganizzazione degli spazi. scuola in ritardo in vista della ripresa La decisione era inevitabile se effettivamente l’obiettivo principale del governo è quello di tornare a scuola a settembre. I banchi monoposto dovrebbero arrivare in tutte ... Leggi su newsmondo

