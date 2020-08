Ghost of Tsushima e il futuro dell'IP: Sucker Punch non esclude il multiplayer in un eventuale sequel (Di venerdì 14 agosto 2020) Ghost of Tsushima è uscito da meno di un mese, ma ha già raccolto ampi consensi da critica e giocatori, e ha ottenuto ottimi risultati di vendita iniziali, diventando la nuova IP più venduta lanciata da Sony durante la generazione PlayStation 4 con 2,4 milioni di unità piazzate nei primi 3 giorni. Questo praticamente garantisce un sequel e il game director di Sucker Punch, Nate Fox, intervistato da GamesBeat, ha accennato a un possibile multiplayer in un potenziale Ghost of Tsushima 2."Siamo sempre stati molto concentrati nel raccontare questa storia della trasformazione di Jin. È intrinsecamente un'esperienza per giocatore singolo. Ma chissà cosa riserva il futuro?".Altrove ... Leggi su eurogamer

