Gazzetta: De Laurentiis vuole almeno 150 milioni dalle cessioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Il mercato del Napoli è fermo al capitolo cessioni. Se non vende, il Napoli non compra. Lo scrive chiaramente la Gazzetta dello sport con Mimmo Malfitano. C’è una condizione imposta da Aurelio De Laurentiis, però, che impegna parecchio il ds. Il presidente vuole che si cedano quei 3-4 giocatori destinati al mercato da una serie di situazioni.In pratica, c’è bisogno di fare cassa vendendo Allan, Koulibaly, Ghoulam e Milik. In questo modo si potrebbero recuperare dai 150 ai 170 milioni, molto dipenderà dalle oscillazioni delle valutazioni giornaliere dei singoli giocatori. Come scrivemmo qualche giorno fa, i prezzi del Napoli in uscita sono decisamente fuori mercato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Gazzetta: De Laurentiis vuole almeno 150 milioni dalle cessioni Il Napoli non comprerà se prima non avrà venduto,… - infoitsport : Gazzetta: “De Laurentiis vuole 50 milioni per Milik. Troppi per la Juve che preferisce Dzeko” - infoitsport : GAZZETTA - Milik, De Laurentiis vuole troppi soldi. Intreccio con Dzeko: coinvolti altri due giocatori - ProfidiAndrea : ?? #Napoli, Gazzetta: 'Offerti €63m per #Koulibaly: non c'è l'ok di ADL' ?? 'Seriamente nel mirino del… - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Laurentiis Gazzetta: De Laurentiis vuole almeno 150 milioni dalle cessioni IlNapolista Napoli, arriva Matteo Scala dal Bari: rivoluzione in casa De Laurentiis

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato Nicolò Schira ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter, raccontando le novità che stanno interessando i due cl ...

Schira: "Napoli, arriva Matteo Scala! Bari, De Laurentiis cambia tutto per puntare alla B"

Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, ha scritto un messaggio sui suoi profili ufficiali social. Il giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di ca ...

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato Nicolò Schira ha pubblicato un messaggio sul suo profilo ufficiale Twitter, raccontando le novità che stanno interessando i due cl ...Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, ha scritto un messaggio sui suoi profili ufficiali social. Il giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di ca ...