Fifa 21: beta chiusa disponibile dal 14 agosto al 1° settembre (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo sviluppo di Fifa 21 si avvia alla conclusione e, come accade ogni anno, durante il mese di agosto viene rilasciata la versione beta. In ambito informatico si definisce "beta" una versione quasi completa di un software, utilizzata per effettuare test e sistemare alcuni bug, prima del rilascio del prodotto definitivo Importante sottolineare che, come …

7Anubi : Cmq compro fifa da FIFA 11, @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia potevate darmi la beta!! Sono 10 anni che vi mantengo - Vx3Almighty : Vendo codice beta fifa 21 (XBOX) per chi fosse interessato mi contatti in privato ???? - bobone_91 : Qualcuno mi sa dire come fate ad avere la beta di fifa 21? - carlitqlf : RT @IDRIZZ38: FIFA 21 BETA !!! C'est Parti ! - IDRIZZ38 : FIFA 21 BETA !!! C'est Parti ! -

Dopo avervi parlato delle novità di gameplay e di come cambierà l'ecosistema della modalità FUT, il terzo appuntamento con FIFA 21 è dedicato a Volta, lo street football introdotto lo scorso anno nel ...

Il Lecce potrebbe non essere su FIFA 21. Ecco i motivi dell’assenza

Il Lecce rischia di non essere tra le squadre disponibili di FIFA 21. L’assenza dei giallorossi non sarebbe relativa alla mancanza dei singoli diritti della squadra, bensì a quelli dell’intero campion ...

