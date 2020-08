Coronavirus, Reggio Calabria: 9 casi in ospedale, anche degli operatori sanitari (Di venerdì 14 agosto 2020) Nuovi casi di Coronavirus a Reggio Calabria: colpito un ospedale con 9 contagiati, all’interno della struttura risultati positivi anche degli operatori sanitari. Il Coronavirus continua ad attaccare le strutture sanitarie. A Reggio Calabria, nel Grande ospedale Metropolitano, registrati 9 casi. Tra queste persone anche degli operatori sanitari. A comunicare il fatto è stata direttamente la direzione della struttura in questione affermando che: “È stato deciso di intensificare il procedimento che regola la messa in sicurezza in caso di nuovi ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Reggio Calabria, 9 casi di coronavirus in ospedale: contagiati anche operatori sanitari #coronavirus… - fanpage : Ultim'ora Tampone a tutti i ricoverati e al personale sanitario dell'Ospedale - GiulianaDaniel2 : RT @doctorgis84: #Coronavirus a #ReggioCalabria, di nuovo allarme al Gom: personale sanitario positivo. Ulteriore stretta sugli ingressi h… - TerrinoniL : Coronavirus, nove casi all'ospedale di Reggio Calabria. Ci sono anche sanitari - JudgeOnTheRoad : Le belle notizie del mattino ??“Coronavirus a Reggio Calabria, 9 nuovi casi positivi in poche ore. Le restrizioni pr… -