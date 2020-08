Caracciolo: “Palermo, presto amerai Boscaglia” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ve lo avevamo annunciato in esclusiva e Andrea Caracciolo ne è sicuro: il Palermo, con Boscaglia, ha scelto bene. L’ariete ex Brescia con il neo tecnico rosanero ha lavorato per due stagioni tra Trapani e le rondinelle, e alle pagine de la Repubblica afferma: “La gente presto lo amerà e lo porterà sugli scudi. Le sue capacità e conoscenze tecniche e tattiche sono indiscutibili. Boscaglia è molto bravo e sa di esserlo”. Ricorda l’attaccante, oggi in forza al Lumezzane: “Spesso parlavamo di Palermo e del Palermo. Dello stadio pieno, delle emozioni che mi hanno regalato i due anni in cui ho vestito la maglia rosanero. E anche lui mi confidava il fascino che su di lui esercitava quell’ambiente. Sono certo che inizierà nel migliore dei modi la sua avventura e sarà capace di ... Leggi su alfredopedulla

