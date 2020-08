Barcellona, Mascherano: “Lautaro Martinez è compatibile con Messi” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Messi è l’argomento principale del Barcellona e di qualsiasi squadra nella quale gioca. Sa che mancano solo due partite per poter giocare una finale di Champions League. Il giorno della gara Napoli l’ho visto voglioso e capace di trasmettere la sua voglia ai compagni”. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista del Barcellona Javier Mascherano ai microfoni di Sport sulla situazione di Lionel Messi, al centro delle voci di mercato nel bel mezzo delle final eight di Champions League. Poi su Lautaro Martinez: “Non so se sia il sostituto perfetto per Luis Suárez. So che è un ottimo giocatore e che in nazionale è molto compatibile con Messi. Ma non so se sia il sostituto di Suarez o se Suarez abbia bisogno di un sostituto”. Leggi su sportface

sportface2016 : #Barcellona, #Mascherano su #Lautaro: 'Ottimo giocatore' - sportli26181512 : Mascherano: 'Lautaro e Messi, perché no? Possono giocare insieme': Mascherano: 'Lautaro e Messi, perché no? Possono… - passione_inter : Lautaro-Barcellona, Mascherano controcorrente: 'Sicuri Suarez abbia bisogno di un sostituto? E su Messi...' -… -