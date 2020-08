Audizione Tridico, fuoriprogramma durante l’intervento del deputato D’Allessandro: nell’audio si sente la voce di un bimbo (Di venerdì 14 agosto 2020) Piccolo fuoriprogramma durante l’Audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in commissione Lavoro della Camera, dedicata alla questione dei bonus per partite Iva richiesti e percepiti da alcuni parlamentari e consiglieri regionali. Nel corso dell’intervento in videoconferenza del deputato di Italia Viva Camillo D’Alessandro, uno dei partecipanti si dimentica di disattivare il microfono e nell’audio si sente qualcuno che sembra rivolgersi a un bimbo: “Non la buttare…” L'articolo Audizione Tridico, fuoriprogramma durante l’intervento del deputato D’Allessandro: nell’audio si sente la ... Leggi su ilfattoquotidiano

