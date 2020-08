Alba Parietti vacanze in Spagna: «Ordinanza dei tamponi? Rischio di non lavorare più così…» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Sono d’accordo con qualsiasi tipo di controllo, è doveroso, ma sull’Ordinanza dei tamponi per chi rientra da Paesi a Rischio, c’è qualcosa che non mi torna. Mi sembra più un modo per disincentivare il turismo fuori dall’Italia». Così Alba Parietti, contattata dall’Adnkronos a Ibiza dove si trova in vacanza nella sua abitazione, ha commentato la notizia dell’Ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza, che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. «Trovo assurdo che in alcune regioni si obblighi la gente che rientra dalle vacanze all’estero a farsi la quarantena! Come fa a ... Leggi su urbanpost

La Parietti contro il Governo per le misure anti-Covid

Alba Parietti ha affermato di non essere completamente d’accordo con le misure adottate dal Governo, che ha imposto tamponi obbligatori per chiunque torni da Spagna, Grecia e Croazia. La showgirl si t ...

