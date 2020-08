Squalo bianco attacca un surfista, lui lo prende a pugni e si salva la vita (Di giovedì 13 agosto 2020) Phil Mummert, 28 anni, dice che “non dovrebbe essere vivo” dopo che un grande Squalo bianco lo ha attaccato, lasciandogli ferite su tutta la gamba. La sua prontezza di riflessi gli ha permesso di sfuggire all’incredibile attacco. Un surfista ha rivelato come sia sfuggito all’attacco di uno Squalo spingendogli in bocca una tavola da surf … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

Il video terrificante dell'attacco di un enorme squalo bianco Esquire Italia Avvistato straordinario esemplare di squalo bianco di oltre 5 metri - VIDEO

Uno femmina di squalo bianco di circa 5-6 metri è stato avvistato e filmato da un gruppo di pescatori al largo dell'isola di Lampedusa. Quest’ultimi, molto emozionati, hanno ripreso e commentato il vi ...

Squalo lo attacca, surfista lo colpisce con la tavola: «Ho 63 punti, ma sono vivo e ho la mia gamba»

«Dovrei almeno aver perso una gamba». Phil Mummert, 28 anni, si sente un miracolato. Solo l’istinto di sopravvivenza lo ha spinto a lottare contro quello squalo bianco che lo ha attaccato mentre stava ...

