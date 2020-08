Senza Demme il Lipsia va in semifinale di Champions (Di giovedì 13 agosto 2020) Lipsia batte Atletico Madrid 2-1 e va in semifinale di Champions League. La squadra di Nagelsmann ha vinto grazie a un’autorete dopo 88 minuti. Hanno giocato a un ritmo forsennato per sessanta minuti, sono andati in vantaggio con un bel colpo di testa di Olmo. Simeone ha fatto entrare Joao Felix colpevolmente lasciato fuori. Felix si è procurato un rigore e lo ha trasformato. Quando sembrava tutto pronto per i supplementari, ecco la rete del Lipsia, o meglio una autorete. Il Lipsia è l’ex squadra di Demme il centrocampista ora del Napoli. In tanti, in questi mesi, hanno scritto che Senza Demme il Lipsia ha perso punti preziosi in campionato. Adesso, Senza Demme, il ... Leggi su ilnapolista

forzanapoli971 : @napolista Più che demme senza timo werner - napolista : Senza Demme il Lipsia va in semifinale di Champions La squadra di Nagelsmann batte 2-1 l’Atletico Madrid di Simeon… - GIANLUIGI771 : @johnny___fns @sscnapoli Secondo me Boga nn giocherà mai a dx ..su Under sono d'accordo...altra cosa senza nulla to… - l_honestly : @aliasebasta @napolista Tutto sommato non ha detto male???? Senza contare l'orrore del 'sopratutto' con 1 T, non ve… - stattzitt1 : RT @Salvatoresdino1: In un mondo ideale il #Napoli avrebbe necessità di rivoluzionare il suo pacchetto di centrocampo, costruito malissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza Demme Senza Demme il Lipsia va in semifinale di Champions - ilNapolista ilnapolista Senza Champions già spesi 200 milioni, al Napoli urge vendere

Tra gennaio e Osimhen il Napoli ha già speso circa 200 milioni. Il mercato di gennaio ha regalato Amir Rrahmani e Andrea Petagna: lui ha voluto solo Demme. Gli piace Gabriel del… Leggi ...

Dove vedere BARCELLONA NAPOLI Streaming Gratis Online in chiaro | Calcio Champions League

Barcellona Napoli streaming gratis link, senza Rojadirecta, dalle ore 21:00 di oggi sabato 8 agosto 2020: la mostrano in chiaro? Ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dall’1-1 d ...

Tra gennaio e Osimhen il Napoli ha già speso circa 200 milioni. Il mercato di gennaio ha regalato Amir Rrahmani e Andrea Petagna: lui ha voluto solo Demme. Gli piace Gabriel del… Leggi ...Barcellona Napoli streaming gratis link, senza Rojadirecta, dalle ore 21:00 di oggi sabato 8 agosto 2020: la mostrano in chiaro? Ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dall’1-1 d ...