Previsioni Meteo del Pomeriggio di Giovedì 13 Agosto 2020 (Di giovedì 13 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 13 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 13 Agosto 2020 Al Pomeriggio instabilità diffusa sui settori alpini con temporali sparsi, maggiore stabilità attesa invece lungo coste e zone pianeggianti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o … Leggi su periodicodaily

