MotoGp – Sentenza doping Iannone, Rivola svela: "la WADA ha ottenuto lo slittamento a ottobre"

Il futuro di Andrea Iannone in MotoGp resterà ancora 'congelato' per qualche mese: l'udienza in merito al caso doping slitta ad ottobre. Sul pilota di Vasto pende una Sentenza per doping che potrebbe inasprire la sua attuale squalifica di 18 mesi aumentando il periodo di sospensione fino a 4 anni come richiesto dalla WADA che sembra voler punire severamente l'accaduto, rendendolo una sorta di monito giuridico ed etico in materia di doping. Iannone, supportato dai propri legali e dall'Aprilia, ha dimostrato l'involontarietà dell'assunzione delle sostanze illegali (contaminazione da cibo in un ristorante), prova che potrebbe ribaltare la Sentenza. Ma la WADA ...

Ha sempre mostrato fiducia ad Andrea Iannone e sin dal primo momento ha detto e ribadito di volere attendere la sentenza del Tas prima di prendere una decisione definitiva. Del resto in caso di ...

