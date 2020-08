Mauro Corona dice addio alla tv. Poi una drammatica confessione - (Di giovedì 13 agosto 2020) Novella Toloni Lo scrittore e alpinista ha annunciato a sorpresa l'addio alla televisione. Niente più ospitate dalla Berlinguer e a Repubblica svela lati inediti e scioccanti della sua vita Mauro Corona non ha mai avuto peli sulla lingua ma nell'ultima intervista rilasciata a Repubblica è un fiume in piena e la prima mossa la fa lui: "Se non fossi finito a fare il pagliaccio in tivù lei mi avrebbe intervistato?". Lui, che da poco ha spento settanta candeline, è diventato popolare più per i siparietti e gli scontri con la conduttrice Bianca Berlinguer nel programma Cartabianca in onda su Rai Tre che per le sue opinioni. Ma oggi, dopo anni da opinionista, è pronto a lasciare perché "non è più tempo di mentire. Invecchiare è ... Leggi su ilgiornale

GiacumboRomeo : Peccato che non lo abbia mai fatto, non serve a niente ed è diseducativo Mauro Corona annuncia l'addio a Cartabianc… - GiuseppeFox1 : Mauro Corona, confessione su Cartabianca: 'Ho bisogno di quei soldi, ma poi lascio', quanto lo pagano a puntata -… - blogtivvu : Mauro Corona choc, lascia CartaBianca e svela: 'Ho pensato d'impiccarmi più volte, sono un cattivo esempio, dipendo… - lacolonnainfame : Mauro Corona annuncia l’addio a Cartabianca e confessa “Ho pensato più volte di impiccarmi.” Anch’io durante la trasmissione. - cheTVfa : #MauroCorona, ospite fisso a #CartaBianca, annuncia la fine della sua presenza in tv. In un’intervista a… -