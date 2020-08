Gestione Covid, Conte: “Ci siamo assunti la responsabilità delle decisioni prese. Sempre pronti a collaborare con la magistratura” (Di giovedì 13 agosto 2020) Sottolinea che lui e il governo si sono “Sempre assunti la responsabilità, in primis ‘politica’, delle decisioni adottate”. E trattandosi della Gestione dell’emergenza coronavirus erano “decisioni molto impegnative, a volte sofferte, assunte senza disporre di un manuale, di linee guida, di protocolli di azione”. Con un lungo post su facebook Giuseppe Conte commenta la richiesta di archiviazione della procura di Roma per lui e per i ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Luciana Lamorgese, Roberto Speranza, Lorenzo Guerini. Il fascicolo di indagine è stato aperto in seguito alle denunce da parte di “soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia” che riguardano dai diritti ... Leggi su ilfattoquotidiano

