Germania, inflazione confermata in frenata a luglio (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – L’inflazione in Germania conferma segnali di rallentamento a luglio. Lo annuncia l’ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari dffusi a fine mese, che indicavano una frenata a -0,1% su base annua, in linea con le stime di consensus, rispetto al +0,9% del mese precedente. Su base mensile si registra un forte decremento dello 0,5%, in linea con le attese, dopo il -0,6% di giugno. Quanto all’inflazione armonizzata, ha registrato un calo dello 0,5% su mese, in linea con il consensus, contro il +0,7% del mese precedente, mentre su anno non si registra alcuna variazione, come previsto, a fronte del +0,8% di giugno. Leggi su quifinanza

moneypuntoit : ?? Inflazione Germania: attese confermate a luglio ?? - PaoloLuraschi : •Giovedì 13 agosto -Germania:inflazione luglio -Spagna:inflazione luglio -Usa:richieste disoccupazione •Venerdì 14… - Davoolish : @IoFausto @borghi_claudio Ottima lezione. Mi piacerebbe un'aggiunta, ovvero chiarire non solo gli storici italiani… - Cosimo69606621 : @mbricchi68 @borghi_claudio Noi abbiamo sempre avuto la bilancia dei pagamenti in attivo, non come la Germania ma i… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania inflazione Germania: inflazione a luglio (finale) confermata a -0,1%, negativa per la prima volta dal 2015 Finanzaonline.com Borse, partenza debole. A Piazza Affari in calo i titoli oil

Gli investitori guardano all'incontro tra Usa e Cina in calendario sabato 15 agosto per la revisione della Fase 1 dell'accordo sul commercio. In stallo i colloqui per il maxi pacchetto di aiuti fiscal ...

Germania, inflazione confermata in frenata a luglio

(Teleborsa) - L'inflazione in Germania conferma segnali di rallentamento a luglio. Lo annuncia l'ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari dffusi a fine mese, che indicavano una fren ...

Gli investitori guardano all'incontro tra Usa e Cina in calendario sabato 15 agosto per la revisione della Fase 1 dell'accordo sul commercio. In stallo i colloqui per il maxi pacchetto di aiuti fiscal ...(Teleborsa) - L'inflazione in Germania conferma segnali di rallentamento a luglio. Lo annuncia l'ufficio statistico Destatis, confermando i dati preliminari dffusi a fine mese, che indicavano una fren ...