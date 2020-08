Formula 1, Leclerc preoccupato in vista del GP di Spagna: “sarà molto più difficile dell’anno scorso” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il risultato ottenuto a Silverstone domenica scorsa ha sorpreso e non poco Charles Leclerc, sbalordito del quarto posto conquistato alle spalle di Verstappen e delle due Mercedes di Hamilton e Bottas. Charles Coates/Getty ImagesIl pilota della Ferrari è tornato a parlarne oggi in conferenza stampa a Barcellona, provando a spiegare i motivi di quell’exploit: “onestamente non ho idea del perché la vettura sia migliorata così tanto tra qualifica e gara. Non so perché fossimo più veloci delle aspettative domenica. Per quanto riguarda la gestione gomme, penso di essere migliorato parecchio rispetto all’anno scorso. Sono molto contento riguardo questo fatto, perché ci ho lavorato duramente. Era il mio punto debole principale nel 2019, ma sono riuscito a crescere e la cosa mi fa ... Leggi su sportfair

"Ho lavorato molto, era il mio punto debole principale nel 2019 e penso di aver fatto un buon lavoro ma in generale la macchina è andata piuttosto bene - ha aggiunto il monegasco della Ferrari in conf ...

