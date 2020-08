Elettra Lamborghini a settembre il matrimonio tanto atteso (Di giovedì 13 agosto 2020) E ormai conto alla rovescia per uno dei matrimoni vip più importanti dell’anno, quello fra Elettra Miura Lamborghini e Nick van de Wall, dj Afrojack per i fan del celebre musicista. La cerimonia dovrebbe essere celebrata domenica 6 settembre E se notizie così precise filtrano sarà perché qualcuno è stato avvisato di tenersi pronto. Del resto, a fare da gran ciambellano di tutto l’evento è stato chiamato nientemeno che il wedding planner per eccellenza, quell’Enzo Miccio che è certezza affinchè tutto si svolga nel migliore dei modi, non essendoci miglior garanzia della sua regia in un’occasione del genere. È ormai dato per assodato che l’abito della novella sposa sia già stato scelto e ad occuparsi della sua raffinata cucitura sia una ... Leggi su aciclico

