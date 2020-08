David Cronenberg: "Francis Ford Coppola non voleva premiare Crash al Festival di Cannes" (Di venerdì 14 agosto 2020) David Cronenberg ha raccontato che Francis Ford Coppola non voleva premiare Crash al Festival di Cannes nell'anno in cui era presidente della giuria. David Cronenberg ha rivelato che Francis Ford Coppola, che in quell'edizione era il presidente di giuria, non voleva premiare Crash al Festival di Cannes. Sarebbe stato proprio il regista con la sua bocciatura all'opera a impedirgli di vincere la Palma d'oro nel 19965. Intervistato da Yahoo! News, David Cronenberg, ha raccontato della mancata conquista del prestigioso ... Leggi su movieplayer

