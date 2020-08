Daniele Scardina: ‘Non ho tradito Diletta Leotta, sono pronto a riprenderla’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Daniele Scardina e Diletta Leotta si sono lasciati qualche settimana fa e dalle pagine di Chi arriva la versione del pugile soprannominato King Toretto su come è finita la loro storia. A lasciarlo sarebbe stata lei, ma lui giura non ci sia di mezzo un tradimento ed è pronto a tutto pur di riconquistarla. “Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così”. I due sono entrambi in vacanza in Sardegna ma separati. ... Leggi su tvzap.kataweb

