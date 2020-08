Da Torino: "Inter su Izzo, ma Cairo non ha fretta: c'è anche il Napoli" (Di giovedì 13 agosto 2020) Armando Izzo è cresciuto nel settore giovanile del Napoli e in azzurro potrebbe tornare. Perché il difensore del Torino piace al club di De Laurentiis e anche alla Roma, così come all'Inter. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Torino: 'Inter su Izzo, ma Cairo non ha fretta: c'è anche il Napoli' - TUTTOINTER : @passione_inter @tuttosport ma al Torino , lo stipendi di Vecino chi lo paga ? - Inter_Rompi : @Alejandroprgm @TuttoMercatoWeb a Torino. Possibile!!! Titolo Tuttosport: 'Coppia d'Assi!! Sistudia la richiesta pi… - MaccarthyFrank2 : RT @passione_inter: ?? MOMENTO SONDAGGIO ? Secondo @tuttosport spunta l'ipotesi scambio #Izzo-#Vecino tra #Inter e #Torino. Voi lo fareste… - passione_inter : ?? MOMENTO SONDAGGIO ? Secondo @tuttosport spunta l'ipotesi scambio #Izzo-#Vecino tra #Inter e #Torino. Voi lo fareste? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Inter TOP NEWS Ore 24 - Longo saluta il Torino. Inter, due alternative in caso di addio di Conte TUTTO mercato WEB Calciomercato Inter, scambio in vista col Torino

L’Inter pensa al mercato, non solo quello in entrata. Si apre la pista Torino per Vecino, il centrocampista nerazzurro piace al Toro pronto a metter sul piatto il cartellino di Izzo. Come riporta Tutt ...

Torino, interesse per un centrocampista dell’Inter

NEWS CALCIOMERCATO INTER - L'Inter sogna in grande in questo finale di stagione, preparando al meglio la prossima. Al termine dell'avventura nerazzurra in Europa League, ...

L’Inter pensa al mercato, non solo quello in entrata. Si apre la pista Torino per Vecino, il centrocampista nerazzurro piace al Toro pronto a metter sul piatto il cartellino di Izzo. Come riporta Tutt ...NEWS CALCIOMERCATO INTER - L'Inter sogna in grande in questo finale di stagione, preparando al meglio la prossima. Al termine dell'avventura nerazzurra in Europa League, ...