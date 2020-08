Coronavirus, nuova ordinanza in Calabria: chiuse tutte le discoteche fino al 7 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) Calabria. La Regione Calabria ha firmato l’ordinanza (LEGGI QUI) che dispone la chiusure fino al 7 settembre compreso delle discoteche: «sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, destinati all’intrattenimento ( con particolare a quello serale e notturno), nei lidi balneari» – è riportato … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

