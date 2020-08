Conte e sei ministri indagati per l'emergenza Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) Avviso di garanzia al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e altri sei ministri per la gestione dell'emergenza Covid. La misura arriva in seguito alla denunce presentate da diversi cittadini. Per ... Leggi su tg.la7

