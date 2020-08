Anticipazioni Una Vita, Liberto in carcere: Genoveva lo salva, perché (Di giovedì 13 agosto 2020) La vendetta di Genoveva contro i vicini di Acacias continua nelle prossime puntate di Una Vita. In particolare, la Salmeron decide di distruggere il matrimonio di Rosina e Liberto. Anche questa volta, la moglie di Alfredo sfrutta l’arma della seduzione e, non appena resta sola con il Seler, accade qualcosa di inaspettato. Ebbene, Liberto si … L'articolo Anticipazioni Una Vita, Liberto in carcere: Genoveva lo salva, perché proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

redazionetvsoap : #UnaVita #Anticipazioni Eh sì, c'è qualcosa che ancora non sappiamo... - colossale : Facciamo i seri. Da fine agosto alla ripresa delle attività farò una serie di anticipazioni di uscite letterarie au… - lastep440 : RT @PaolaMerolli: Ho scelto di fare una casa teiera perché secondo me una casa deve essere calda e accogliente. Inoltre spero che tutto que… - CasaScrittori : RT @PaolaMerolli: Ho scelto di fare una casa teiera perché secondo me una casa deve essere calda e accogliente. Inoltre spero che tutto que… - zanzibardy : RT @PaolaMerolli: Ho scelto di fare una casa teiera perché secondo me una casa deve essere calda e accogliente. Inoltre spero che tutto que… -