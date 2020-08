A Roma nonno spara per sbaglio al nipotino di 7 anni, colpo in testa: grave in ospedale (Di giovedì 13 agosto 2020) Le ultime notizie da Roma. Questa mattina un settantenne avrebbe sparato per sbaglio a suo nipote, un bambino di sette anni. Sarebbe successo nella capitale. Ancora pochissime informazioni sul caso. Il bambino sarebbe stato subito trasportato in ospedale ma le se condizioni appaiono molto gravi. Il piccolo infatti sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa. PARTE UN colpo DALLA PISTOLA DEL nonno: BIMBO DI 7 anni IN FIN DI VITA Il bambino si trovava in casa insieme al nonno. Nella stessa abitazione anche il papà del bambino. A dare una prima ricostruzione dei fatti il nonno del bambino di sette anni che ha spiegato ... Leggi su ultimenotizieflash

