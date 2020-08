Viviana Parisi, l’autopsia non chiarisce i misteri sul decesso (Di mercoledì 12 agosto 2020) I risultati dell’autopsia su Viviana Parisi, la mamma 43enne trovata morta, sabato 8 agosto, nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina, cinque giorni dopo essere scomparsa con il figlio Gioele, di 4 anni, non hanno chiarito i misteri sul decesso della donna. Secondo il primo responso dell’esame, il cadavere presenta «numerose fratture e ferite compatibili con una caduta dall’alto». Il medico legale Elvira Spagnolo Ventura, nominata dalla procura insieme con la collega Daniela Sapienza, all’uscita dall’obitorio dell’ospedale Papardo di Messina, spiega: «Omicidio o suicidio, non possiamo escludere niente». E nemmeno un incidente, come viene chiarito più tardi. «Abbiamo dei dati che vanno studiati e attenzionati lavoreremo per esclusione fino ad accertare con certezza la causa e l’epoca della morte». Leggi su vanityfair

