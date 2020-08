Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 19:45 (Di mercoledì 12 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2020 ORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO SULLE STRADE CHE PORTANO VERSO IL LITORALE, NELLO SPECIFICO ABBIAMO CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA VERSO LATINA. RESTANDO IN ZONA SULLA VIA DEL MARE CODE DAL BIVIO PER LA PONTINA A BORGO SANTA RITA NELLE DUE DIREZIONI. SPOSTIAMOCI SULLA LITORANEA, DOVE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO. ANDIAMO A SUD DELLA Regione, SULLA FLACCA CODE TRA GAETA E FORMIA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - massi19731 : @Spartacus1967 @Davide_Battista @virginiaraggi 1 miliardo di investimento,15/20000 mila forze lavoro,rigenerazione… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog