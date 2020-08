Via Montagna Spaccata, beccato a sversare 3 tonnellate di rifiuti in strada: denunciato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le telecamere nascoste hanno ripreso in via Montagna Spaccata, a Napoli, un uomo a bordo di un furgone intento a scaricare in strada circa 3 tonnellate e mezzo di rifiuti speciali. Poco prima della mezzanotte, le telecamere nascoste dagli agenti della Polizia municipale del nucleo di Tutela Ambientale hanno ripreso in via Montagna Spaccata, a … Leggi su 2anews

