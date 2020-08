Vaccino anti-Covid, virologo Vella: “Servono prove di efficacia e sicurezza” (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Russia ha annunciato di aver centrato l’obiettivo: il Vaccino contro il coronavirus, soprannominato Sputnik V, è pronto, ed è già stato somministrato alla figlia di Vladimir Putin. A commentare l’annuncio, il virologo Vella, intervistato da Quotidiano.net: “Penso che la ricerca in Russia sia molto avanti in generale, così come in Cina. Prima però occorre … L'articolo Vaccino anti-Covid, virologo Vella: “Servono prove di efficacia e sicurezza” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

