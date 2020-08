Twitter contro molestie, bullismo e linguaggio d'odio: ora si sceglie chi risponde ai propri tweet (Di mercoledì 12 agosto 2020) contro molestie, bullismo e linguaggio d’odio Twitter estende una nuova funzione che consente agli utenti di limitare la ricezione di messaggi sgradevoli decidendo chi può rispondere ai loro tweet.... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Twitter contro Twitter contro molestie, bullismo e linguaggio d'odio: ora si sceglie chi risponde ai propri tweet Gazzetta del Sud Giovane autrice mestrina racconta in un libro la propria lotta contro l'anoressia

«C’era una volta una ragazza che adesso non c’è più, o meglio, è qui fisicamente, è presente ma vuole solo sparire»: è così che Silvia Varisco, giovane autrice ed educatrice mestrina, racconta l’inced ...

Sperimentazione del vaccino anti-covid "monzese", già cento i volontari pronti

"Voglio fare qualcosa per il bene dei miei nipoti". Queste le parole di un nonno monzese di 70 anni, uno dei tanti volontari che si è candidato per il test di Fase 1 sul vaccino contro il coronavirus ...

