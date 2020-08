"Ronaldinho, altro scandalo: party con modelle ai domiciliari" (Di mercoledì 12 agosto 2020) ASUNCION, Paraguay, - Nuova bufera su Ronaldinho , agli arresti domiciliari in un albergo di Asuncion dal 7 aprile per una vicenda di passaporti falsi: secondo la stampa paraguaiana l'ex asso di ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : 'Ronaldinho, altro scandalo: party con modelle ai domiciliari': Secondo i media paraguaiani alcuni impresari avebbe… - matteodessilani : @Palvinismo1 Dal lato meramente tecnico? Ronaldinho Ronaldinho Ronaldinho Poi Ronaldinho e poi, molto poi, qualsiasi altro - GRANDIGRAZIANO : @Daniele39091477 Nel 2003 i Top giovani per i giornalisti e i brasiliani erano Robinho,19 anni e ovviamente Ronaldi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldinho altro

ASUNCION (Paraguay) - Nuova bufera su Ronaldinho, agli arresti domiciliari in un albergo di Asuncion dal 7 aprile per una vicenda di passaporti falsi: secondo la stampa paraguaiana l'ex asso di Barcel ...Non c’è mai pace per Ronaldinho. Il brasiliano continua a far parlare di sé, da quando il 6 marzo è stato arrestato ad Asunción, in Paraguay, assieme al fratello Roberto de Assis Moreira per essere en ...