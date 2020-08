Roma, mostra i genitali all’impiegata delle Poste: “Ti faccio vedere io” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un ragazzo di 20 anni, in fila alle Poste di piazza Dante a Roma, arrivato il suo turno decide di mostrare i genitali all’impiegata: i dettagli della vicenda Lunedì mattina un ventenne in fila all’ufficio postale di piazza Dante a Roma, arrivato il suo turno, ha dato letteralmente scandalo. Il ragazzo, di origine egiziana, alla … L'articolo Roma, mostra i genitali all’impiegata delle Poste: “Ti faccio vedere io” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

