“Quindi è così…”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, si scopre tutto: perché si erano lasciati (Di mercoledì 12 agosto 2020) Di nuovo insieme. Basta uno scatto postato su Instagram ed ecco che la crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez di cui si era parlato per giorni appare superata. Certo qualcosa è successo e, dopo tante voci e indiscrezioni che parlavano di rottura ecco che a svelare tutti i retroscena e le ragioni di quello che è stato sicuramente un momento difficile per i due ci ha pensato Gabriele Parpiglia sull’ultimo numero del settimanale Chi. Il gossip è nato dal momento che Cecilia ed Ignazio non si vedevano più insieme, né sui social né dal vivo. Lei a Capri con la sorella Belen e lui a Forte dei Marmi, che la coppia non stesse vivendo il suo periodo migliore era ben evidente. Poi, però, tutto è stato ricucito e ... Leggi su caffeinamagazine

Wlajuventus36 : RT @maudibi70: @TeresaBellanova @ItaliaViva Quindi così si chiude il cerchio, creo virus, creo terrore, mantengo la poltrona, controllo le… - VittoriaB12 : RT @maudibi70: @TeresaBellanova @ItaliaViva Quindi così si chiude il cerchio, creo virus, creo terrore, mantengo la poltrona, controllo le… - EAlessandrolodi : RT @maudibi70: @TeresaBellanova @ItaliaViva Quindi così si chiude il cerchio, creo virus, creo terrore, mantengo la poltrona, controllo le… - morena_bonezzi : RT @maudibi70: @TeresaBellanova @ItaliaViva Quindi così si chiude il cerchio, creo virus, creo terrore, mantengo la poltrona, controllo le… - PiscopoNicola97 : RT @maudibi70: @TeresaBellanova @ItaliaViva Quindi così si chiude il cerchio, creo virus, creo terrore, mantengo la poltrona, controllo le… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quindi così…” Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent