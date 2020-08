Partire e rientrare da Zanzibar, i consigli del Consolato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una domanda che molti nostri connazionali si saranno chiesti è se si può Partire per Zanzibar, e naturalmente rientrare per la situazione covid. La cronistoria è la seguente: In data 1 Luglio 2020 è apparso sul sito della Farnesina l’avviso : “Il Ministro della Salute ha disposto che dal 1 al 14 Luglio 2020 non è ancora consentito l’ingresso in Italia dalla Tanzania (e quindi anche da Zanzibar).“ Le disposizioni sono state prima prorogate sino al 31 Luglio 2020 e, proprio in questo giorno, prorogate ulteriormente sino a data da destinarsi (non si ha quindi un giorno esatto in cui poter aspettarsi delle comunicazioni ufficiali) direttamente da Roberto Speranza, Ministro della Salute. In merito alle partenze per ... Leggi su ildenaro

agenri : @anastasiore @micheleemiliano @ProfLopalco @RaffaeleFitto Io sono una di quelle persone dove domani doveva partire… - JManiaSite : 'La #Juventus comunica a #Ramsey di non rientrare nei piani di mister #Pirlo': la reazione degli agenti del gallese… - BeppeFusillo : 'Un passo avanti, due passi indietro. Esco per rientrare e rientro per uscire. Partire per poter poi tornare' da 'Vita di Oreste Omenevado' -

Ultime Notizie dalla rete : Partire rientrare Partire e rientrare da Zanzibar, i consigli del Consolato - Ildenaro.it Il Denaro Codroipo, rientrano dall'estero: in 36 in quarantena. Oltre 30 migranti abbandonati in Friuli

Il sindaco Boemo di Gonars: "Io mi dichiaro disponibile a pagare di tasca mia un pullman e portare questi ragazzi a palazzo Chigi. Il Governo deve intervenire perchè ne arriveranno ancora moltissimi".

A Bruxelles di nuovo mascherine obbligatorie. Caccia ai positivi a Carloforte

Chiusura di cimitero e parchi pubblici, stop alle attività nei centri estivi e presso i luoghi di culto, divieto di accesso agli uffici comunali. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti in un'ordinanz ...

Il sindaco Boemo di Gonars: "Io mi dichiaro disponibile a pagare di tasca mia un pullman e portare questi ragazzi a palazzo Chigi. Il Governo deve intervenire perchè ne arriveranno ancora moltissimi".Chiusura di cimitero e parchi pubblici, stop alle attività nei centri estivi e presso i luoghi di culto, divieto di accesso agli uffici comunali. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti in un'ordinanz ...