Non possiamo incriminare i ragazzi di Fellini. Sarebbe un'autoaccusa - (Di mercoledì 12 agosto 2020) Matteo Sacchi Il processo ai protagonisti del film finisce senza sentenza popolare. Ecco perché... Ve lo ricordate l'ormai celebre processo storico che ogni anno, da un ventennio, viene organizzato il 10 agosto a San Mauro Pascoli, nel Cesenate? Magari sì, ha visto finire alla sbarra figure del passato come il Passatore di Romagna, Benito Mussolini, Garibaldi, Pellegrino Artusi, persino Giulio Cesare. Ecco, nessun dibattimento era mai finito in un pareggio. La giuria popolare aveva sempre fulminato verso il giudicando di turno una assoluzione o una condanna. Bene quest'anno, per la prima volta, giudicando non un uomo ma i personaggi di un'opera cinematografica - I vitelloni del geniale duo Fellini/Flaiano - la giuria popolare non ha emesso un verdetto. Con un incredibile pareggio, 219 sono stati i voti raccolti per la condanna e altrettanti per ... Leggi su ilgiornale

ShooterHatesYou : La responsabilità civica e generalizzata non esiste. Se metti delle tartine sul tavolo ci si lanceranno sopra tutti… - borghi_claudio : @FrancoBechis @davidallegranti Ma che c'entra. Possiamo sospenderli espellerli frustarli quello che volete, va ben… - matteosalvinimi : Queste immagini non le vedrete in tv. Accoglienza commovente oggi a Empoli (Firenze): questa è la migliore risposta… - SandiVeronik : RT @ivy_toom: @theojamesitalia @EveAugustina Perche italiani? Ci sono almeno the che parlano un po d’Italiano nella gruppa di #Sanditon. Sp… - Roberto05699752 : RT @monicalynne101: Enigma delle coppie binazionali: Non possiamo stare insieme perché non siamo sposati. Non possiamo sposarci perché non… -