“Non lo diranno mai”. Nadia Toffa, l’ultimo grande segreto a un anno dalla sua scomparsa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nadia Toffa, a un anno dalla scomparsa la mamma della giornalista si è lasciata andare a una dolorosa confessione sulle colonne del Giornale di Brescia. Impossibile rimanere insensibile, mentre raccontando i mesi di dolore che sta vivendo la famiglia ha parlato o di una canzone incisa a Milano a marzo di un anno fa. Canzone che sarà pubblicata il 13 agosto, giorno in cui ricorre il primo anniversario della morte di Nadia. Sono stati mesi difficili, inimmaginabili per chi non è stato con lei fino alla fine dei suoi giorni e ha combattuto assieme un tumore che non le ha lasciato scampo; e di questi mesi si parlerà ancora proprio il 13 agosto, quando Nadia potrà vedere realizzato uno dei suoi progetti più sentiti. ... Leggi su caffeinamagazine

simonebaldelli : Hanno sollevato un baccano infernale su una pietosa vicenda del valore di 1800 euro (3 #bonus600euro) con l'obietti… - mani72012 : @bottari12 Non cosa dirti. Cmq è stato arrestato. Diranno che è un po' fuori di testa. - ElizabethIcono2 : RT @PoggiVeru: Ti diranno di lasciare stare perché non sei abbastanza bravo. Tu non ti preoccupare e continua a provare...solo così ci potr… - Bruno57526138 : @stopcensurainfo Perché non fai beneficenza con i soldi tuoi invece di quelli dei contribuenti? COGLIONE. adesso tu… - Rafagrodoro : RT @PoggiVeru: Ti diranno di lasciare stare perché non sei abbastanza bravo. Tu non ti preoccupare e continua a provare...solo così ci potr… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non diranno Lettere al direttore Corriere della Sera