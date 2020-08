Migrante semina il panico in Duomo: punta il coltello all'agente e lo fa inginocchiare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francesca Galici Dopo aver travolto un vigilante all'esterno della cattedrale, si è spinto fino all'altare. Qui ha preso in ostaggio l'agente. Indaga l'antiterrorismo Momenti di panico poco fa in Duomo a Milano. Un uomo magrebino ha fatto irruzione della chiesa simbolo della città armato di coltello e ha preso in ostaggio una guardia giurata. La situazione si è sbloccata solo grazie alla mediazione da parte del personale di polizia e dei funzionari che sono accorsi sul luogo, che l'hanno convinto a lasciare libero l'ostaggio. Successivamente lo straniero è stato disarmato e immobilizzato. In questo momento si trova in Questura, dove sono in corso le operazioni di identificazione. La polizia sta cercando di capire i motivi che l'hanno spinto a compiere un simile gesto, in un luogo ... Leggi su ilgiornale

