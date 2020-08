Martin Scorsese, accordo firmato con Apple: cosa prevede (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo Netflix ecco Apple: Martin Scorsese c’ha preso gusto. Il regista ha infatti firmato un contratto con la mela per la produzione di film e serie televisive. Irishmant ha tracciato la via, il regista di Quei bravi ragazzi, tra gli altri, continuerà con la produzione su servizi in streaming. Il film con De Niro, Al Pacino e Joe Pesci ha dimostrato che anche una produzione colossale può avere successo su Netflix. Per questo Apple ha convinto Scorsese a firmare un contratto di esclusiva. Il grande regista intanto lavorerà all’uscita di Killers of the flower Moon, prevista per il 2021, le riprese inizieranno in fatti nei primi mesi del prossimo anno. Una scelta quella di Scorsese, che gli permetterà di lavorare senza limiti di ... Leggi su italiasera

italiaserait : Martin Scorsese, accordo firmato con Apple: cosa prevede - Ambivertti : RT @screenise: Robert De Niro in Cape Fear, 1991 // Martin Scorsese - foto_nerd : Martin Scorsese ha firmato un nuovo accordo con Apple TV Plus, noto servizio di streaming. Ecco tutti i dettagli in… - LongTakeIt : #MartinScorsese sigla un accordo pluriennale con #Apple per film e serie tv da lui diretti ?? - RoboD4ni : RT @A11_Rounder: The Irishman (2019) Robert De Niro Al Pacino Joe Pesci Director: Martin Scorsese -