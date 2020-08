MantovaFilmFest 2020: il programma completo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Svelate le sezioni e le proiezioni in programma nella 13° edizione del MantovaFilmFest 2020, A Tor Bella Monaca non piove mai di Marco Bocci e Magari di Ginevra Elkann tra le opere in concorso Tre sezioni, sei giorni (più tre), venti film in programma. La tredicesima edizione del MantovaFilmFest 2020 si è presentata ufficialmente oggi con la conferenza stampa che si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Mantova. Dal 18 al 23 agosto il cinema Mignon di via Benzoni, storica sede della manifestazione, tornerà ad essere la location per un festival che quest'anno ha dovuto fare i conti con le tante difficoltà e incognite causate dall'emergenza sanitaria, ma che - grazie agli sforzi degli organizzatori - ha potuto confermare la sua edizione ... Leggi su movieplayer

