L’ordinanza di Solinas in Sardegna che prevede due metri di distanza in discotecAHAHAHAHAHAH

Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas ha sancito con un'ordinanza firmata ieri a tarda sera che restano consentite le serate in discoteca o altri locali notturni all'aperto, rispettando le misure anti COVID come il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro (due se si accede sulla pista da ballo) "a seconda della capienza massima del locale". Nel provvedimento di legge che la scelta di tenere aperti questi locali è dettata dall'"attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio sardo".

