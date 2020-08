Giallo di Caronia: l'autopsia non chiarisce cause e tempi della morte di Viviana (Di mercoledì 12 agosto 2020) Al momento i periti non escludono alcuna ipotesi, serviranno altre analisi. Nessuna traccia del bambino, la Procura indaga per omicidio e sequestro di persona al momento contro ignoti Leggi su tg.la7

