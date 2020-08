Dr. Disrespect incontra Rogue Company: lo streamer progetta una mappa che gli sviluppatori adorano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dr. Disrespect, famoso streamer che in questo periodo ha fatto molto parlare di sé dato che dopo essere stato bannato da Twitch è passato su YouTube, è protagonista di una nuova notizia che ha a che fare con Rogue Company. Hi-Rez Studios ha già svelato una roadmap dei contenuti per il 2020 ed il nuovo titolo sebbene sia ancora in fase di test, sarà free-to-play in arrivo su PC e console.Lo streamer ha provato la beta pochi giorni fa e a quanto pare il gioco gli è piaciuto talmente tanto da dichiarare di voler creare una mappa. Alla sua proposta gli sviluppatori hanno accettato con entusiasmo, dandogli 24 ore di tempo per crearla. Detto fatto, Dr. Disrespect dopo poco ha pubblicato la sua mappa e ... Leggi su eurogamer

