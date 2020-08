Cristiano Malgioglio disperato, l’appello sui social: “aiutatemi ho perso… “(VIDEO) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il paroliere in giro per i boschi del salento Cristiano Malgioglio continua le sue meritate vacanze. Come tanti suoi colleghi, anche per l’astista è stato un anno molto difficile a causa del Covid 19. L’ex gieffino, durante la pandemia oltre a non poter stare accanto ai suoi cari ha perso anche una cara amica. Poche ore fa, sul suo account Instagram, dove è molto seguito, ha lanciato un vero e proprio appello chiedendo aiuto ai suoi follower. Cristiano Malgioglio chiede aiuto ai suoi fan “Mi sono perso nel bosco… C’è qualcuno che mi aiuta ad individuare la strada di uscita?” Ha scritto Cristiano Malgioglio sul suo profilo social. Da settimane, l’artista siciliano si trova in Puglia e si sta godendo il ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : Paura per Cristiano Malgioglio in Puglia: “Sono spaventatissimo” - #Paura #Cristiano #Malgioglio #Puglia: - felvpato : @bIacksIupin cristiano malgioglio che passeggia per porta venezia con un thè matcha - ackerikasa : mi annoio a 3 likes metto cristiano malgioglio come foto profilo - zazoomblog : Grande paura per Cristiano Malgioglio: è successo durante la vacanza in Puglia - #Grande #paura #Cristiano… - zazoomblog : Cristiano Malgioglio si perde e scatta l’appello: “Qualcuno mi aiuta?” - #Cristiano #Malgioglio #perde #scatta -