Chi sbaglia paga. Salvini a valanga contro i furbetti del bonus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Matteo Salvini non perdona. E si scaglia contro i furbetti del bonus Inps. Per loro non ci deve essere scampo e i parlamentari della Lega colpevoli non potranno essere ricandidati. «Ho già dato indicazioni che i parlamentari della Lega coinvolti nella vicenda dei bonus Iva siano sospesi e non possano essere ricandidabili». Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo ad Agorà su Rai3. Leggi su iltempo

Continuano le polemiche sul bonus Covid da 600 euro chiesto e ricevuto dai politici. Questa mattina Matteo Salvini, intervistato ad Agorà Estate su RaiTre, ha dichiarato che qualsiasi esponente della ...

I cinque deputati che hanno incassato il bonus non sono “furbetti”, ma piccini

Tre sono della Lega, uno di Italia Viva e uno del M5s. Non hanno rubato nulla, dato che la norma era scritta male, ma rappresentano il livello infimo raggiunto dalla politica italiana Sembra che l’est ...

