Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Gabriele Parpiglia racconta la verità sui rumor che li volevano in crisi (Di mercoledì 12 agosto 2020) crisi o non crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Si era parlato negli scorsi mesi di una possibile gravidanza dell’ex gieffina, tanti gli indizi che lasciavano presagire che il desiderio di costruire una famiglia col compagno stessero assumendo sempre più concretezza, ma poi qualcosa è andato storto e sono numerosissime le segnalazioni guinteci in redazione per chiederci cosa stesse succedendo tra i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip. A svelare tutta la verità, il giornalista Gabriele Parpiglia nell’ultimo numero di Chi, in edicola oggi: La rottura drastica tra i due non è stata un evento pubblicizzato sui social, ma c’è stata. Ve lo possiamo confermare. E segna come data il primo ... Leggi su isaechia

GazzettaDelSud : #CeciliaRodriguez e #IgnazioMoser in crisi? Il #gossip che infiamma il web dopo la vacanza alle #Eolie… - zazoomblog : Dopo Belen e Stefano anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’è aria di crisi? - #Belen #Stefano #anche… - sportli26181512 : Non solo Belen, anche Cecilia torna single? Voci di rottura con Moser, il lato B non ne risente FOTO: Non solo Bele… - zazoomblog : Cecilia Rodriguez dopo la dieta è più bella che mai (Foto) - #Cecilia #Rodriguez #dieta #bella - IncontriClub : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi: ecco l'indizio -