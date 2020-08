Calciomercato Napoli, Jeremie Boga è sempre più il sostituto ideale di José Callejon (Di mercoledì 12 agosto 2020) Jeremie Boga continua ad essere in cima alla lista degli obiettivi del Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per strappare al Sassuolo il calciatore ivoriano. Il giocatore sembra essere stato indicato come sostituto perfetto di José Callejon, nonostante la sua predisposizione per la corsia mancina. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, tra il il club azzurro e Giovanni Carnevali si sarebbe intensificati i contatti. Aallo stesso tempo da Napoli sarebbe scattata una deadline. Entro Ferragosto si deve capire se ci siano possibilità che il Sassuolo accetti nell’operazione anche delle contropartite tecniche. In caso di risposta negativa, allora Cristiano Giuntoli comunicherebbe al tecnico Gennaro Gattuso la resa nella corsa ... Leggi su calciomercato.napoli

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam interessa al Cagliari e al Wolverhamtpon

Il Napoli sta valutando diversi giocatori in vista della prossima campagna trasferimenti. Il primo è l'esterno mancino: Sergio Reguillon del Real Madrid, reduce dal prestito al Siviglia. Prima, però, ...

