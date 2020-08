Buffagni: «Il M5S cambi passo o farà la fine dei Dieci Piccoli Indiani. I referendum non si fanno a Ferragosto» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sì, il caso Raggi – e quello che comporta – sembra essere destinato a lasciare importanti strascichi all’interno del Movimento 5 Stelle. Lo confermano i mal di pancia di parte dei grillini, più o meno espliciti, alla notizia del ritorno delle votazioni su Rousseau. Dopo l’annuncio della ricandidatura a sindaca di Roma, appoggiata dal fondatore del Movimento Beppe Grillo, la base del Movimento 5 Stelle voterà domani 13 agosto, a livello nazionale, su due quesiti. Uno di questi è relativo proprio alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali – e cioè la possibilità di essere eletti al massimo due volte nei comuni (votata a luglio scorso). Ma è un “no” di peso quello che arriva da Stefano Buffagni, che non ci sta e tira in mezzo l’altro fondatore del ... Leggi su open.online

