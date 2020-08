Atletico Madrid, Simeone: “Domani per noi conta solo vincere” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Ognuno ha la sua opinione. Domani giocheremo una partita importantissima contro un’ottima squadra, guidata da un allenatore giovane e preparatissimo. Il Lipsia è giunto terzo in Bundesliga, ma domani per noi conta solo vincere“. Queste le parole di Diego Simeone alla vigilia dei quarti di finale di Champions League contro il Lipsia. “Penso solo a preparare al meglio la gara di domani – ha proseguito il tecnico durante la conferenza stampa – e a come fare male ai nostri avversari. L’unica cosa che importa in questo momento è la partita contro il Lipsia. È da parecchio tempo che non giochiamo in questa competizione. La vittoria ad Anfield è stata bellissima, ma ormai fa parte del passato e non conta assolutamente nulla in vista di ... Leggi su sportface

