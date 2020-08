Sidney, pronuncia un’imprecazione in dialetto barese e viene riconosciuto dallo zio che non vede da 15 anni (Di martedì 11 agosto 2020) Sidney, riconosciuto dallo zio che non vede da anni dopo aver pronunciato un insulto in dialetto barese Il portale online “Puglia Reporter” racconta un’esilarante e commovente storia di emigrazione, quella di uno studente pugliese – originario di Valenzano, in provincia di Bari – emigrato a Sidney per un master, che si ricongiunge per caso con un lontano parente dopo mesi alle prese con la solitudine imposta dal lockdown. Al sito, il giovane racconta dell’incontro. “Ero per strada e un tizio non mi ha dato la precedenza. Mi è dispiaciuto non mantenere un linguaggio corretto, ma istintivamente ho imprecato in dialetto barese“, racconta il ragazzo. ... Leggi su tpi

