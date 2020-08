SALt: la lampada che funziona con un bicchiere d’acqua e due cucchiai di sale (Di martedì 11 agosto 2020) Ci sono invenzioni così sorprendenti da riuscire a fare il giro del mondo. E’ il caso della lampada SALt (Sustainable Alternative Lighting) ideata nel 2014 dalla ricercatrice e scienziata filippina Aisa Mijeno. Grazie a questa speciale lampada a LED che si alimenta con acqua salata, l’ideatrice ha ricevuto diversi riconoscimenti nel suo paese ma anche in Giappone, in Corea del Sud e negli Stati Uniti. SALt ha ottenuto il plauso anche dell’ex Presidente statunitense Barack Obama che ha apprezzato soprattutto l’idea da cui Aisa è partita per sviluppare questo progetto: migliorare la qualità della vita di popolazioni in difficoltà. Leggi su vanityfair

